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Бубнов: у сборной России потихоньку налаживаются дела

12 июня 2017, понедельник. 19:50. Футбол

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Чили (1:1).

«Можно отметить прогресс, сборная более организованно и мобильно сыграла всю встречу. По всем показателям это лучший матч сборной России. Видно, что все игроки знают свой манёвр и в любой ситуации знают, как действовать. По сравнению с теми ошибками, которые совершались раньше, дела потихоньку налаживаются.

Есть претензии к Комбарову с Миранчуком в моменте с пропущенным голом, когда они не смогли закрыть Санчеса. Если бы они правильно расположились, ничего бы не было. Головину нужно добавлять в атлетизме. Что касается функционала, он выглядит хорошо. Он быстро восстанавливается по ходу игры и после матча. Нужно позиционно правильно играть, потому что есть ошибки. Работать нужно над ударами.

Денисов — в неплохом состоянии в «Локомотиве», это один из сильнейших опорников. В этом составе он мог бы принести пользу. Здесь всё-таки играет роль фактор личных отношений с Черчесовым. У нас самая проблемная линия — линия обороны. Ротировать кандидатов можно в средней линии», — сказал Бубнов в интервью «Спорт FM».

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Локомотив ФК Спартак Александр Бубнов Александр Головин Алексей Миранчук Дмитрий Комбаров Игорь Денисов ЧМ-2018
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12 июня 2017, понедельник
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