Корне отказался переходить из «Лиона» в «Спартак»

Нападающий «Лиона» Максвелл Корне отказался от перехода в «Спартак». Футболист не хочет переезжать в Россию и отказался встречаться с представителями красно-белых, утверждает авторитетное французское издание L'Equipe.
Ранее французские СМИ сообщили, что российский клуб готов заплатить «Лиону» около € 10 млн за переход 20-летнего футболиста. Действующий контракт Корне с «Лионом» рассчитан до лета 2021 года.
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Корне провёл 33 матча (19 — с первых минут), в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.