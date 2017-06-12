«Манчестер Сити» начал переговоры с «Тоттенхэмом» по переходу Уолкера

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Кайл Уолкер может сменить клуб в летнее трансферное окно. «Манчестер Сити» начал переговоры со «шпорами» по трансферу 27-летнего футболиста, утверждает Sky Sports.
По данным источника, «Манчестер Сити» рассчитывает приобрести Уолкера примерно за £ 40 млн (€ 52 млн), в то время как «Тоттенхэм» оценивает игрока в £ 50 млн.
Действующий контракт Уолкера рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне АПЛ он провёл 33 матча и отдал пять голевых передач, а также получил восемь жёлтых карточек.