Черчесов и игроки сборной поздравили россиян с Днём России

Футболисты сборной России и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поздравили жителей страны с Днём России.
«Мы — часть своей страны!» — хором сказали Черчесов, Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Александр Самедов, Фёдор Смолов и Александр Головин.
Сборная России в данный момент готовится к Кубку конфедераций—2017. Первый матч на турнире россияне проведут 17 июня с Новой Зеландией. 21 июня команда Черчесова сыграет с Португалией, а 24 июня — с Мексикой.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций
Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил класс, но неплохо ему противодействовал.