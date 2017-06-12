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Черчесов и игроки сборной поздравили россиян с Днём России

12 июня 2017, понедельник. 20:27. Футбол

Футболисты сборной России и главный тренер национальной команды Станислав Черчесов поздравили жителей страны с Днём России.

«Мы — часть своей страны!» — хором сказали Черчесов, Игорь Акинфеев, Денис Глушаков, Александр Самедов, Фёдор Смолов и Александр Головин.

Сборная России в данный момент готовится к Кубку конфедераций—2017. Первый матч на турнире россияне проведут 17 июня с Новой Зеландией. 21 июня команда Черчесова сыграет с Португалией, а 24 июня — с Мексикой.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций
Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил класс, но неплохо ему противодействовал.
Источник: Официальный "Твиттер" сборной России по футболу Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Станислав Черчесов
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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