Защитник «Дженоа» Иццо не собирается переходить в «Зенит»

Защитник «Дженоа» Армандо Иццо не намерен переходить в «Зенит», утверждает Calciomercato.com.
По информации источника, 25-летний футболист не планирует переезжать в Россию этим летом. Его приоритет — продолжение карьеры в Серии А, хотя в данный момент к нему нет заметного интереса со стороны именитых итальянских клубов.
Ранее сообщалось, что в обмен на Иццо «Зенит» может отдать «Дженоа» защитника Доменико Кришито. Отказ Армандо от перехода в стан сине-бело-голубых не будет означать срыв трансфера Доменико.
В минувшем сезоне чемпионата Италии Иццо провёл 29 матчей, отметившись 2 голевыми передачами.
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