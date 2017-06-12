Андре Силва: я не мог упустить возможность перейти в «Милан»

Нападающий Андре Силва, который накануне перешёл из «Порту» в «Милан», поделился эмоциями от трансфера. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Я очень рад быть здесь. Я видел тренировочную базу, она меня действительно поразила. Там очень красиво, мне уже не терпится приступить к работе.
Я выбрал „Милан“, потому что это клуб с большой историей. Рад, что „Милан“ захотел купить меня, я не мог упустить эту возможность. Надеюсь помочь клубу и стать чемпионом Италии. Отдам все силы для достижения поставленных целей», — сказал игрок в эфире Milan TV.
«Милан» объявил о переходе Андре Силвы из «Порту»