Слуцкий: клянусь, мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Халл Сити», сообщил, что не получал оповещений от комитета по этике РФС.
15 февраля тренеру было рекомендовано организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами за свои высказывания. Слуцкий в одной из телевизионных программ в прошлом году сказал, в частности, что, если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр.
«Во-первых, у меня всегда работает российский номер телефона, который знают все. И я вам клянусь, что мне ни разу не пришло от комитета по этике никакого оповещения. Да, я не беру трубки от незнакомых номеров – но никаких смс, несущих дополнительную информацию, от них не приходило. Во-вторых, надо быть, извините, совсем уж недалекими, чтобы не понимать, что я прочитал их решение, где они рекомендовали мне извиниться перед судьями. Прочёл в тот же день, когда оно было выпущено. Зачем „доводить его до меня“, если оно и так было опубликовано во всех СМИ? Я каждый день мониторю российский Интернет, всё видел.
А в-третьих, я не понимаю, зачем они хотели со мной связаться? Они вынесли решение, что-то там мне рекомендовали. Если человек не выполняет рекомендации, зачем с ним связываться? Допустим, я вам рекомендую сменить причёску. Я же потом не буду связываться с вами и спрашивать: „Ну что, поменяли?“ Вы можете прислушаться – а можете подумать: „Да ты сам свою иди поменяй! У тебя проблем гораздо больше с твоей лысиной“.
В общем, на каком-то этапе меня эта история забавляла. Потом она стала мемом. Я никак не реагировал, но всегда очень странно, когда люди выставляют себя в таком сомнительном свете. В определённый момент, мне кажется, даже журналистам надоело интересоваться у комитета по этике. Хотя понимаю: это ж было их единственное заседание и единственное решение с момента создания. Наверное, самое важное решение в их жизни.
Если бы сейчас передо мной оказался руководитель комитета по этике Семён Андреев, что бы я ему сказал? А почему я должен ему что-то говорить? Ну сказал бы он мне: «А вы знаете, что мы вам рекомендовали?» Я бы ответил: «Ну да, знаю. И что дальше?» Вот и всё", — цитирует Слуцкого «Спорт-экспресс».