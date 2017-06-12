Агент Бакки: несколько топ-клубов интересовались положением Карлоса в «Милане»

Нападающий «Милана» Карлос Бакка может покинуть команду во время летнего трансферного окна. Агент футболиста Серхио Барила сообщил, что несколько клубов интересуются положением его клиента.
«На данный момент мы спокойны и не обсуждали будущее Карлоса с клубом. Если в „Милане“ посчитали, что им нужен ещё один форвард, то это означает обострение конкуренции. У Бакки есть контракт с „Миланом“, хотя лето длинное и многое может случиться.
Несколько крупных европейских клубов интересовались его ситуацией. Нужно спокойно всё изучить. В сезон перед ЧМ-2018 для Бакки вдвойне важно играть. Но я повторю это из уважения к «Милану»: у нас есть контракт ещё на три года», — цитирует агента FootMercato.
Контракт 30-летнего Карлоса Бакки с «Миланом» действует до июня 2020 года.