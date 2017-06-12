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Слуцкий: очень недоволен уровнем своего английского, буду его совершенствовать

12 июня 2017, понедельник. 21:27. Футбол

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, как в Лондоне изучал английский язык.

«Где я изучал английский? Это очень старая школа в Риверсдауне. Её основал мистер Ричард Льюис. Ему 86 лет. Просто уникальный человек, который знает 12 языков. В этой школе в своё время учились король и королева Японии, канцлер Германии Герхард Шрёдер. А ещё Гари Линекер, когда уезжал играть в Японию, – там преподают не только английский. В общем, туда приезжают люди, которые за короткий срок хотят резко повысить уровень знания иностранного языка. Огромный плюс заключается в том, что школа разрабатывает программу специально для тебя. Мне, допустим, не нужно писать; я не нуждался в „компьютерном английском“ или „социализированном языке“. Соответственно, у меня было три предмета: футбольный английский, разговорный и грамматика. И всё. Каждый ведёт отдельный преподаватель.

Занятия начинаются в 9 утра и заканчиваются в 5 вечера. Кроме этого, у тебя ещё совместные завтрак, обед и ужин (в 7 вечера) – с другими студентами и преподавателями. На самом деле, тебе приходится общаться на английском языке 11 часов в день. Занятие – один на один с преподавателем. Я был в этой школе два раза по три недели. А потом приехал ещё на одну. В общей сложности – семь недель. Одним словом, интенсивный, тяжелый курс, который тебя сдвигает на другой уровень. По крайней мере, грамматический. Как итог – ты можешь формулировать. Называют „метод дайвинга“ – погружение в язык. Эффективно!

Не могу сказать, что мой английский – это что-то с чем-то, но шаг сделал очень большой по сравнению с самим с собой образца января. И я бы не смог так вырасти, если бы продолжал работать.

Всё то время, когда был в Лондоне, а не в Риверсдауне, каждый день ко мне приходил преподаватель, и мы занимались один на один с десяти до часу. Но вот когда я приезжаю в Россию (а был всего три раза дней по пять), такое ощущение, что всё забываю, ничего не помню. Правда, если вновь погружаюсь в ту среду, всё быстро возвращается. Дал несколько интервью в Англии – и никто не спросил про уровень моего английского. То есть все уверены, что моего уровня достаточно для того, чтобы работать, руководить командой. Хотя я, естественно, очень недоволен своим уровнем. Буду продолжать его совершенствовать. Ведь предстоит руководить всем процессом на английском языке, всё контролировать. А для меня коммуникация – чуть ли не 90% успеха в работе», — сказал Слуцкий в интервью «Спорт-экспрессу».

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Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Теги
Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
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