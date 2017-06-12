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«Спартак» отказался продавать Промеса в «Галатасарай» за € 13 млн

12 июня 2017, понедельник. 21:39. Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес мог продолжить карьеру в Турции. «Галатасарай» предложил красно-белым € 13 млн за переход футболиста, однако «Спартак» ответил турецкому клубу отказом, утверждает Turksvoetbal.

По данным турецких СМИ, ранее «Спартак» получил предложение от «Бешикташа», однако отказался продавать Промеса, так как посчитал предлагаемую за 25-летнего футболиста сумму слишком низкой.

Промес выступает за «Спартак» с 2014 года, а его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Бешикташ ФК Галатасарай ФК Спартак Квинси Промес Трансферы
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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