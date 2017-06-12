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Кононов: я не очень верю в багаж, который остаётся после тренера или человека

12 июня 2017, понедельник. 21:45. Футбол

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов высказался о значимости окружения при решении поставленных задач.

«Я уже говорил, что не очень верю в багаж, который остаётся после тренера, человека. Это, знаете, когда меняется шеф-повар, кажется, все то, но вкус — совсем другой. Совсем необязательно, что хуже, но — другой. Мы не можем повторить чью-либо жизнь. Мне кажется, мировоззрение, которое складывается в силу нашего воспитания, образования, людей, которые на нас влияют, и есть та индивидуальность, которую нельзя повторить. Это то, что отличает нас от других. Это то, что нельзя отнять, повторить или потерять. Это нельзя купить.

Помню, когда я приехал в «Краснодар», всё казалось интересным, как нерешенная пока ещё задача. Изучаешь людей, они — тебя. Очень важно, если не главное, кто тебя окружает. У этих людей есть своё мнение, взгляд на то, что они делают, что нужно делать. Да, все знают, что нужно делать, что касается футбола. Сложнее найти того, кто несёт за это ответственность.

Мне кажется, я даже уверен, что важно, чтобы рядом были люди, хорошо выполняющие свои обязанности. Если каждый делает максимально хорошо свою работу, это и складывается, как правило, во что-то серьёзное.

Кстати, когда я был в «Челси», то заметил, что они культивируют качество быть хорошим исполнителем в детском футболе, потому что считают, что при всей одаренности, игрок не может состояться и стать лидером, не будучи хорошим исполнителем. Одним словом, хороший исполнитель — лидер. Лидер — хороший исполнитель", — написал Кононов в «Инстаграме».

Кононов: надо с честью носить название «Ахмат», гордиться, что мы в нём трудимся
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Краснодар Челси Олег Кононов
Новости. Футбол
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