Защитник Евгений Макеев объявил, что покидает московский «Спартак».
«Благодарю футбольный клуб „Спартак“ и болельщиков за 10 лет, проведённые вместе. Это лучшее время останется в моей памяти навсегда! Спасибо», — написал Макеев в своём «инстаграме».
Макеев выступал за «Спартак» с 2007 года. За это время 27-летний футболист провёл за красно-белых 201 матч и забил 4 гола.
Ранее в СМИ сообщалось, что Макеев может продолжить карьеру в «Ахмате», но в комментарии «Чемпионату» в пресс-службе грозненского клуба опровергли эту информацию.
Макеев объявил об уходе из «Спартака»
Фото: «Чемпионат»