Сборная Ирана стала третьей командой, гарантировавшей участие в ЧМ-2018

Сборная Ирана стала третьей командой, гарантировавшей себе участие в чемпионате мира — 2018 после России и Бразилии.
Иранцы обеспечили себе путёвку на ЧМ-2018, победив команду Узбекистана в матче 8-го тура группового этапа азиатской квалификации. Встреча проходила в Тегеране на стадионе «Азади» и завершилась со счётом 2:0.
Форвард «Ростова» Сердар Азмун отметился голом и результативной передачей на Мехди Тареми.
Сборная Ирана участвовала на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006 и 2014 годах.
Турнирная таблица азиатской квалификации доступна на «Чемпионате».