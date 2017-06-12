Хитон: даже выступая в низших лигах, я верил, что сыграю за сборную Англии

Голкипер «Бёрнли» Том Хитон, который займёт место в воротах сборной Англии в товарищеском матче с Францией, признался, что никогда не терял надежды сыграть за «львов».
«Я играл за сборную Англии во всех юношеских и молодёжных возрастах. Амбиции никогда меня не покидали, я верил, что когда-нибудь сыграю за сборную Англии. Я не терял эту веру даже когда играл в низших лигах. Стоять в футболке сборной Англии и слушать гимн своей страны — это будет восхитительно», — цитирует 31-летнего Хитона Sky Sports.
Матч между сборными Франции и Англии состоится 13 июня и станет для Хитона первым за национальную команду, в котором он выйдет на поле с первых минут.