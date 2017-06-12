Зобнину сделали операцию, срок реабилитации — около шести месяцев

Сегодня вечером полузащитнику «Спартака» Роману Зобнину, который 5 июня получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0), была сделана операция в римской клинике «Вилла Стюарт».
«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», — сообщил пресс-службе «Спартака» руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.
Операция прошла без осложнений. Предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего Зобнина составит около шести месяцев.
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