Рэмси: я сразу решил, что пробью пенальти Сербии в стиле Паненки

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси рассказал, что заранее решил пробить пенальти в выездном матче квалификации ЧМ-2018 с командой Сербии (1:1) в стиле чехословацкого полузащитника Антонина Паненки.
«По-моему, получилось неплохо. Я чувствовал себя спокойно, был уверен в ситуации. Вратарь сербов перед пенальти сказал мне: „Я останусь по центру ворот, ты же пробьёшь именно туда“. Поэтому я пробил в правый угол.
Я впервые бил пенальти в стиле Паненки, но сразу решил исполнить удар именно так. Это риск, но я решил попробовать", — цитирует Рэмси Sportsmole.
Видео гола Рэмси доступно в «Твиттере».
Буффон: с вероятностью 99,9 % я закончу карьеру после ЧМ-2018 в России