Савицкий: не читал слова Занева. Мне не надо сто попыток — одной хватает

Нападающий сборной Беларуси Павел Савицкий поделился впечатлениями от домашнего товарищеского матча с командой Новой Зеландии (1:0).
«Всегда приятно побеждать, пусть это и товарищеская игра. Две победы подряд — это здорово. Эмоции самые положительные. Спасибо болельщикам. Несмотря на погоду, они пришли, кричали, поддерживали. Помогли нам. Слышал, как меня сегодня встречали при выходе на замену. Наверное, это связано с удачной игрой против Болгарии, потому что раньше так не встречали. По-другому раньше встречали», — цитирует Савицкого «Прессбол».
Также у Савицкого попросили прокомментировать слова защитника «Амкара» и сборной Болгарии Петара Занева, заявившего, что Савицкому не хватило бы и ста попыток, чтобы повторить гол в ворота Болгарии.
«Не читал Занева, если честно. Не надо сто попыток — одной хватает», — сказал Савицкий.