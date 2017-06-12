Стауче: у нас с Черчесовым нет споров, только дискуссии

Тренер сборной России Гинтарас Стауче, отвечающий за подготовку вратарей, рассказал об отношениях с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым. Оба ранее были вратарями в «Спартаке» и конкурировали за место в основе.
«Нельзя сказать, что мы сильно дружили, когда были в «Спартаке». Общались, здоровались. Дружба, как я понимаю, это когда в гости ходишь, встречаешься семьями. Мы были коллегами, вместе тренировались. Никогда не думал, что придётся пересечься в работе. Я живу всегда одним днём. Смотрю только на то, что сейчас делаю, далеко никогда не заглядываю. В «Спартаке» дружил с Мостовым, Шалимовым. Ездили, например, к Саше в гости в Лобню, откуда он родом, выбирались вместе в город.
Мы с Черчесовым одинаково всё понимаем, поэтому нам несложно. Наши взгляды совпадают, а там, где не совпадают, мы спокойно находим истину. Работа с вратарями – это моё. Мы обсуждаем направленность тренировок и в течение какого времени и для каких упражнений вратари должны быть вместе с командой. Какие могут быть споры? Только дискуссии», — сказал Стауче в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полную версию интервью с Гинтарасом Стауче читайте на «Чемпионате» в скором времени.