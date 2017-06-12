Пекерман: поверить не могу, что футболист уровня Хамеса играет в клубе так мало

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман выразил удивление тем, что полузащитнику национальной команды Хамесу Родригесу не хватает в мадридском «Реале» игровой практики.
«Поверить не могу, что футболист уровня Хамеса играет от случая к случаю. Но у меня нет никаких сомнений в том, что эта ситуация так или иначе улучшится. Для сборной Колумбии очень важно, чтобы Хамес получал стабильное игровое время. Я не хочу брать на себя ответственность и говорить, что ему нужно делать, но он знает, что требуется для разрешения ситуации», — цитирует Пекермана Marca.
В последнее время испанские СМИ нередко писали, что футболист сборной Колумбии намерен покинуть «Королевский клуб» в поисках большей игровой практики.