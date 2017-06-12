Ордец: вроде и погода была нормальная, а сборной Украины сложно было разбегаться

Защитник сборной Украины Иван Ордец поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (2:1).
«Тяжёлая победа. Вроде и погода была нормальная: и не холодно, и не жарко, но сложно было разбегаться. Главное, что выиграли и добыли три очка. Финны ничем не удивили, как и ожидалось, было много борьбы. За счёт этого у них в первом тайме было небольшое преимущество в центре поля, но в итоге мы забили два хороших гола и выиграли.
В перерыве Шевченко сказал, что просто нужно сделать акцент на подборе и ускорить игру через быстрый пас. В общем, настроение отличное, и хотелось бы сказать спасибо болельщикам, которые очень хорошо нас поддерживали», — приводит слова Ордеца Xsport.