«Краснодар» вышел из отпуска и провёл первую тренировку

«Краснодар» вышел из отпуска и приступил к подготовительной работе на территории учебно-тренировочной базы «Четук».
«В 16.30 главный тренер Игорь Шалимов провёл со своими подопечными непродолжительное собрание, на котором познакомил их с планами на первый сбор. А затем команда вышла на зелёный газон и провела весьма интенсивную тренировку, продолжавшуюся около полутора часов. В первой её части футболисты проделали серьёзную беговую работу, во второй выполняли различные упражнения в «квадратах».
В занятии не принимали участия игроки, находящиеся в расположении национальных сборных – они присоединятся к команде позже. Следующие два дня, 13 и 14 июня, чёрно-зелёные посвятят традиционному предсезонному медобследованию. В первой половине игроки будут проходить осмотр у врачей-специалистов и сдавать различные тесты, а в вечерние часы в расписании команды запланированы тренировки», — информирует сайт клуба.