Жиров присоединился к «Краснодару»

К «Краснодару» присоединился центральный защитник Александр Жиров. Футболист уже провёл первую тренировку в составе «горожан».
«Жиров подписал контракт с чёрно-зелёными минувшей зимой. Но поскольку по регламенту он не мог в течение одного сезона быть заявленным более чем за две команды, весеннюю часть РФПЛ-2016/17 Жиров провёл в махачкалинском «Анжи» на правах аренды», — информирует официальный сайт «Краснодара».
В минувшем сезоне РФПЛ 26-летний игрок провёл 26 матчей и получил три жёлтые карточки, а также один раз был удалён с поля.
Фото: fckrasnodar.ru