Борха Валеро перейдёт из «Фиорентины» в «Милан» за € 10 млн

Полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро продолжит карьеру в «Милане». Клубы договорились о переходе испанского футболиста за € 10 млн, утверждает Marca.
Контракт Валеро с миланским клубом будет рассчитан на два года. О переходе, скорее всего, официальном объявят утром 13 июня.
32-летний Валеро выступает за «Фиорентину» с 2012 года, до этого он защищал цвета «Вильярреала», «Мальорки» и «Вест Бромвич Альбион». Испанец является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне он провёл 31 матч в Серии А и отметился одним голом и 10 голевыми передачами.
«Милан» объявил о переходе Андре Силвы из «Порту»