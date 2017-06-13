«Вольфсбург» объявил, что Майораль вернётся в «Реал»

Нападающий Борха Майораль, который прошлый сезон провёл на правах аренды в «Вольфсбурге», вернётся в «Реал», сообщается на официальном сайте немецкой команды.
«Вольфсбург» арендовал Майораля у мадридского клуба летом 2016 года. В прошедшем сезоне 20-летний футболист принял участие в 19 матчах Бундеслиги и забил два гола. «Волки» решили не выкупать контракт форварда.
«Борха всегда отдавал всего себя и играл со страстью в матчах за „Вольфсбург“. Мы благодарим его за усилия и желаем успехов», — сказал спортивный директор немецкого клуба Олаф Реббе.
Майораль: конечно, чувствую себя готовым играть за «Реал»