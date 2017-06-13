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Уилкинс: теперь никто не продаёт игроков в АПЛ дешевле чем за £ 30 млн

13 июня 2017, вторник. 00:35. Футбол

Бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рэй Уилкинс, ныне работающий экспертом на британском телевидении, прокомментировал новость о переходе шведского защитника Виктора Нильссона-Линделёфа из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед».

«У нас есть молодой Кин, который отлично показал себя в „Бернли“ и попал в сборную Англии. Мы хотим купить его за £ 28 млн. И тут бац — мы покупаем Линделёфа за £ 30 млн с лишним! Теперь, если мы покупаем кого-то из Европы, то платим минимум £ 30 млн.

Линделеф ничего не сделал. Абсолютно ничего. А вот Кин отлично зарекомендовал себя в АПЛ. Сможет ли Линделеф заиграть в Англии, мы не знаем. Но все равно готовы потратить на него £ 32-33 млн! Теперь никто не продаёт игроков в АПЛ дешевле £ 30-40 млн", — цитирует Уилкинса Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Бенфика Бёрнли Манчестер Юнайтед Рэй Уилкинс
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13 июня 2017, вторник
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