Федерацию футбола Ганы могут наказать за капитанскую повязку Гьяна с его лицом

Форвард сборной Ганы Асамоа Гьян вывел свою команду на матч квалификации Кубка Африки — 2019 против Эфиопии (5:0) с оригинальной капитанской повязкой. 31-летний футболист надел на руку повязку, на которой были изображены его лицо и имя, сообщает Ghanasoccernet.
Теперь Федерация футбола Ганы и сам Гьян могут понести наказание за такой поступок Гьяна. Согласно правилам ФИФА, в отборочных матчах игроки должны либо использовать повязки с одним доминирующим цветом, либо в цветах национального флага.
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