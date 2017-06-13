Экс-защитник «Спартака» Тамаш продолжит карьеру в Израиле

Бывший защитник московского «Спартака» Габриэль Тамаш перешёл в «Хапоэль» из Хайфы, сообщает RomaniaTV. Контракт с 33-летним футболистом подписан на один сезон. Зарплата Тамаша в «Хапоэле» составит € 180 тысяч за год.
В минувшем сезоне Тамаш защищал цвета бухарестского «Стяуа», однако стороны решили не продлевать соглашение.
За «Спартака» Тамаш играл с 2004 по 2007 год. Также, помимо ряда румынских клубов, защитник выступал за турецкий «Галатасарай», испанскую «Сельту», французский «Осер» и английские «Вест Бромвич Альбион», «Донкастер Роверс», «Уотфорд» и «Кардифф Сити».
Экс-защитник «Спартака» Тамаш вернулся в «Стяуа»