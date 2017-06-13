«Нант» должен получить специальное разрешение от LFP, чтобы нанять Раньери

Руководство «Нанта» должно получить от французской Лиги профессионального футбола (LFP) специальное разрешение, чтобы назначить на пост главного тренера итальянца Клаудио Раньери. Как сообщает L`Equipe, правила LFP не позволяют приглашать тренеров старше 65 лет, а Раньери достиг этого возраста в октябре 2016 года.
Несмотря на это, «Нант» рассчитывает получить от LFP разрешение заключить контракт с Раньери. В 2007 году «Лансу» пришлось обратиться в Европейскую комиссию, чтобы нанять на работу тренера Ги Ру, которому тогда было 68 лет.
Источник: Раньери согласился возглавить «Нант»