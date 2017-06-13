«Милан» предложит «Фиорентине» за Калинича € 25 млн

«Милан» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, сообщает Football Italia.
12 июня россонери объявили о переходе нападающего Андре Силвы из «Порту». Несмотря на это, руководство «Милана» собирается предложить за Калинича около € 25 млн. В свою очередь, «Фиорентина» хочет получить за 29-летнего хорвата не менее € 30 млн.
Калинич перешёл в «Фиорентину» из «Днепра» в 2015 году. В сезоне-2016/17 хорват провёл в итальянской Серии А 32 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.
«Милан» следит за Калиничем