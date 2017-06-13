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«Милан» предложит «Фиорентине» за Калинича € 25 млн

13 июня 2017, вторник. 04:34. Футбол

«Милан» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Фиорентины» Николы Калинича, сообщает Football Italia.

12 июня россонери объявили о переходе нападающего Андре Силвы из «Порту». Несмотря на это, руководство «Милана» собирается предложить за Калинича около € 25 млн. В свою очередь, «Фиорентина» хочет получить за 29-летнего хорвата не менее € 30 млн.

Калинич перешёл в «Фиорентину» из «Днепра» в 2015 году. В сезоне-2016/17 хорват провёл в итальянской Серии А 32 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Милан» следит за Калиничем
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Фиорентина ФК Милан Никола Калинич Трансферы
Новости. Футбол
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