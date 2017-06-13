Агент Верратти: трансфер моего клиента из «ПСЖ» не под силу клубам из Италии

Агент Донато ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, рассказал о своей беседе с руководством парижского клуба по поводу его будущего. Агент также отметил, что, по его мнению, покупка Верратти каким-либо клубом из Италии пока невозможна.
«Это всё очень сложно, но мы выразили свои взляды „ПСЖ“. Мы не говорили о „Барселоне“ или других клубах, мы говорили о перспективах. Думаю, я представляю интересы чемпиона, и потому у меня вопросы. Чтобы быть чемпионом, необходимо побеждать. Если „ПСЖ“ не хочет продавать его, несмотря на все предложения из Европы, мы задумаемся и о переезде в Италию. Но это сложно, пока эта сделка не под силу итальянским клубам», — приводит слова ди Кампли Goal.
В минувшем сезоне Верратти провёл за «ПСЖ» 43 матча, в которых забил три мяча и отдал восемь результативных передач. Контракт 24-летнего футболиста с парижанами рассчитан до 2021 года.