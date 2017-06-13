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Лескано: холода в России иногда невыносимы, а русский язык очень трудный

13 июня 2017, вторник. 06:17. Футбол

Аргентинский нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Эдуардо Лескано рассказал о своём опыте игры в России. Команда завоевала право выступления в РФПЛ, а он сам внёс в это свой вклад, приняв участие в 30 матчах ФНЛ и став автором 8 голов.

«Мне приятно, что у меня есть опыт выступления в России. Я играю здесь уже не один год. Мы будем играть в РФПЛ, и я с нетерпением жду следующего сезона. Конечно, иногда холода здесь просто невыносимы, а я сам раньше никогда не думал, что буду играть в России. Русский язык очень трудный, а их культура отличается от нашей. Поэтому я стараюсь адаптироваться как можно лучше, чтобы показывать достойную игру. Задача нашей команды теперь в том, чтобы сыграть достойно в РФПЛ и завоевать право выступления на международном уровне», — цитирует Лескано El Eco.

Лескано с 2013 по 2016 год защищал цвета красноярского «Енисея», после чего пополнил ряды «СКА-Хабаровск».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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СКА-Хабаровск
Новости. Футбол
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