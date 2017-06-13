Система видеопомощника арбитра VAR будет использована на матче Франция — Англия

В товарищеском матче Франция — Англия, который состоится сегодня, 13 июня, будет применена система видеопомощника арбитра VAR — впервые в игре с участием англичан.
Матч обслужит итальянский арбитр Давиде Масса. Двое видеоассистентов расположатся в комнате для просмотра повторов — согласно регламенту ей необязательно находиться на территории стадиона. Просмотр видео ассистентами может быть инициирован как главным рефери (в этом случае он должен сделать жест руками, изображающий квадрат), так и его помощниками, работающими с системой VAR. Футболисты, которые будут во время матча требовать просмотра видеоповтора, могут быть наказаны карточкой.
ФИФА испытывает систему VAR в ходе избранных товарищеских матчей и планирует широко применять её на чемпионате мира в России. Систему уже использовали на матче сборной Франции с Испанией в марте 2016 года (0:2). Тогда видеопомощник помог отменить гол нападающего французов Антуана Гризманна и, наоборот, позволил засчитать мяч, забитый форвардом Испании Херардом Деулофеу.