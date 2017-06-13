Клементе: не понимаю, почему «Атлетик» не приобрёл Асенсио, он сын баска

Бывший главный тренер сборной Испании Хавьер Клементе выразил недоумение тем, что в своё время «Атлетик» из Бильбао не приобрёл нападающего Марко Асенсио. С 2013 по 2015 год Асенсио защищал цвета «Мальорки», после чего его трансферный лист приобрёл мадридский «Реал». «Атлетик» известен тем, что в его рядах играют лишь баски по происхождению.
«Я не понимаю, почему «Атлетик» не приобрёл Асенсио. Ведь он сын баска и должен иметь возможность играть за этот клуб. В своё время в «Атлетике» изучался вопрос эмигрантов баскского происхождения. Я был сторонником того, чтобы таких людей приглашали в «Атлетик». А почему бы и нет? Мы говорим о басках, которые во время Второй мировой войны эмигрировали в Аргентину и Уругвай», — цитирует Клементе Marca.