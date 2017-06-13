Агент: Тухель может принять предложение и заграничного клуба

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель готов рассматривать предложения заграничных клубов. Об этом сообщил агент немецкого специалиста Олаф Майнкинг.
«После того как Тухель вернётся из отпуска, посмотрим, как будут развиваться события. Естественно, Томас может принять предложение и заграничного клуба. В принятии решения для Тухеля будут важны история и герб клуба, тренеры, которые работали там, и игроки, защищающие его цвета. Кроме того, для Тухеля будут важны и задачи, которые ставит этот клуб перед командой», — приводит слова Майнкинга Bild.
Ранее сообщалось, что в услугах Тухеля заинтересован «Саутгемптон».