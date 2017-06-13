«Реал» рассматривает возможность покупки Мбаппе и его аренду в «Монако»

Мадридский «Реала» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает AS.
В данный момент приоритетная задача для 18-летнего футболиста – участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной Франции. Мбаппе хотел бы играть как можно больше на мундиале. Но он осознаёт, что до этого должен иметь игровую практику в клубе. В «Реале» это также хорошо понимают и рассматривают опцию покупки игрока с его последующей арендой на год тому же «Монако».
Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, контактировавший с представителями игрока.