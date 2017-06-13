«Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» £ 8,8 млн за Аднана Янузая

«Реал Сосьедад» предложил «Манчестер Юнайтед» £ 8,8 млн (около € 10 млн) за полузащитника Аднана Янузая, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что «МЮ» хотел бы включить в сделку договорённость о сумме, за которую «красные дьяволы» смогут выкупить игрока у «Реала Сосьедад», а также обязать испанский клуб перечислить определённый процент с последующей продажи футболиста.
В минувшем сезоне Янузай выступал за «Сандерленд» на правах аренды. Он сыграл в 29 матчах за клуб, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Янузай может продолжить карьеру в «Реал Сосьедад»