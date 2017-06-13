Стауче: мой самый памятный матч в составе «Спартака» — поражение от «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Гинтарас Стауче, который сейчас руководит тренировками голкиперов сборной России, рассказал, какой матч в составе красно-белых запомнился ему больше всего.
«Первая игра. Такое навсегда запоминается. Выходил на поле с чувством, что сейчас покажу всё, что умею, и будет суперигра. Вышло как раз наоборот! Попали «Зениту» — 0:2. После этого надо было недельку с собой побороться, потому что не понимал, почему в сборной играю, там всё хорошо, стал чемпионом Европы… А вышел за «Спартак» — и ничего не получилось. Потом понял, что психология — это самое главное. Хотелось же всё показать, а на самом деле надо было просто делать своё дело. И всё. Ушёл из «Спартака», потому что поступило хорошее предложение и в клубе сказали, что надо ехать», — рассказал Стауче в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полную версию интервью с Гинтарасом Стауче читайте на «Чемпионате» в скором времени.