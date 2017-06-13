Ибишевич прилетит в Россию на переговоры с московским «Динамо»

Нападающий «Герты» Ведад Ибишевич в ближайшее время может перейти в московское «Динамо». По информации «Чемпионата», сегодня 32-летний футболист вместе со своими представителями приедет в Москву на переговоры.
Форвард сборной Боснии и Герцеговины выступает за «Герту» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Штутгарта», «Хоффенхайма», «ПСЖ» и других клубов. В минувшем сезоне чемпионата Германии он провёл 32 матча, отметившись 12 голами и 4 результативными передачами.
Московское «Динамо» по итогам завершившегося розыгрыша ФНЛ завоевало путёвку в РФПЛ.
Ибишевич продлил контракт с «Гертой» до 2019 года