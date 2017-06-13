«Краснодар» объявил о переходе Янбаева

Состав «Краснодара» пополнил 33-летний защитник Ренат Янбаев, перешедший в стан «горожан» в статусе свободного агента. Об этом сообщил официальный сайт краснодарского куба.
«В июне текущего года действие контракта Рената Янбаева со столичным «Локомотивом» подошло к концу, и он в статусе свободного агента перешел в ФК «Краснодар». После прохождения медицинского обследования с футболистом было подписано трудовое соглашение сроком на 2 года, и он приступил к подготовке к старту нового сезона в составе «горожан», — говорится на официальном сайте „быков“.
Янбаев покинул «Локомотив» и стал свободным агентом