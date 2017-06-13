«Барселона» нацелилась на 17-летнего нападающего «РБ Лейпциг» Кюна

«Барселона» заинтересована в услугах нападающего «РБ Лейпциг» Николаса Кюна, сообщает RAC1.
В каталонском клубе считают этого 17-летнего игрока очень перспективным футболистом, который в будущем сможет быть полезен. Согласно информации источника, переговорный процесс между испанским грандом и представителями Кюна достаточно продвинулся.
В «Лейпциге», в свою очередь, связывали с Кюном большие надежды, и предполагалось, что в следующем сезоне он будет защищать цвета главной команды немецкого клуба.
Контракт Кюна с «Лейпцигом» в силе до лета 2018 года.
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