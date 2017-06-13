Герасимец: при Луческу трансферная политика «Зенита» напоминала хаос

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец высказал мнение, какую линию в стане петербургского клуба необходимо летом усилить в первую очередь.
«Начинать нужно с обороны — эта линия последние годы страдала своей нестабильностью, защитники часто подвергалась ротации. Уверен, что именно с этого и начнёт Манчини. Что касается средней линии, то, конечно, нужно сбалансировать состав, учитывая то, какие позиции заполнены. А мы имеем немало хороших игроков. Есть Жулиано, Хави Гарсия и Маурисио, Дзюба и Кокорин. Уверен, что с учётом этих футболистов итальянец будет подбирать им партнёров. Самое главное, чтобы футболисты не покупались пачками.
Новое руководство пришло не для того, чтобы сидеть в креслах и наслаждаться новыми назначениями. Трансферная политика — одно из основных направлений футбольного клуба, которое, кстати, в последние годы было сильно запущено. А при Луческу и вовсе напоминало хаос", — цитирует Герасимца «Спорт уик-энд».