«Ницца» отказалась продать хавбека Сери в «Рому» за € 25 млн

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери интересен «Роме». Римляне сделали предложение серебряному призёру французской лиги 1 в размере € 25 млн, но получили отказ. Об этом сообщает RMC.
Согласно информации источника, руководство «Ниццы» оценивает 25-летнего ивуарийца в € 40 млн. В услугах Жана-Мишеля Сери также заинтересованы «ПСЖ», «Тоттенхэм Хотспур» и «Барселона».
В чемпионате Франции сезона-2016/17 полузащитник принял участие в 34 матчах (все в основном составе), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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