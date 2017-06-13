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«Краснодар» усилил состав защитником Грицаенко

13 июня 2017, вторник. 10:18. Футбол

«Краснодар» объявил о переходе 22-летнего центрального защитника Алексея Грицаенко, ранее выступавшего за «Луч-Энергию».

«Футбольные клубы «Луч-Энергия» и «Краснодар» согласовали все условия перехода игрока в ряды «горожан», Алексей Грицаенко подписал с нашим клубом трудовое соглашение, срок которого истекает 30 июня 2021 года, и начал подготовку к новому сезону в составе чёрно-зелеёного коллектива», — говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

В прошлом сезоне Грицаенко в 36 играх ФНЛ забил 3 мяча.

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Источник: Официальный сайт ФК "Краснодар" Сообщить об ошибке
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