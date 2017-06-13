Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и готовятся к медосмотру

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и готовятся пройти медицинское обследование. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Медосмотр проходят Олег Шатов, Иван Новосельцев, новичок Кристиан Нобоа, а также Михаил Кержаков, Виктор Файзулин и Денис Терентьев.
Спустя два дня, 15 июня, подопечные Роберто Манчини отправятся на зарубежный сбор в Австрию.
В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги «Зенит» занял 3-е место. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате»
Фото с Олегом Шатовым можно посмотреть на официальной странице «Зенита» в «Инстаграме».
Смена легиона. 11 игроков, которые могут покинуть «Зенит»
К началу сезона состав «Зенита» может очень сильно измениться. Будущее в команде более чем десятка игроков находится под вопросом.