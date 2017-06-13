Вратарь молодёжной сборной Англии Пикфорд близок к переходу в «Эвертон»

Голкипер «Сандерленда» Джордан Ли Пикфорд близок к переходу в «Эвертон». The Telegraph сообщает, что представители обоих клубов договорились о переходе 23-летнего вратаря молодёжной сборной Англии за £ 30 млн (€ 33,9 млн).
Пикфорд находится в расположении молодёжки на чемпионате Европы U21 в Польше. После окончания турнира футболист отправится в «Эвертон», чтобы пройти медицинское обследование.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Пикфорд принял участие в 29 матчах и пропустил 50 голов. «Сандерленд» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.
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