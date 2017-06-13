«Милан» может пригласить Рейну, если не договорится с Доннаруммой

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна интересен «Милану». Gazzetta dello Sport пишет, что испанский голкипер является планом Б, если руководство не сможет договориться с Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта.
18-летний вратарь встретился с агентом Мино Райолой в Монте-Карло, чтобы обсудить своё будущее. Руководство «Милана» ждёт ответа до начала молодёжного чемпионата Европы, где Доннарумма будет выступать за сборную Италии. Турнир стартует 16 июня.
«Милан» готов предложить молодому вратарю пятилетний контракт с окладом € 5 млн. Если же Доннарумма будет продан, то Рейна станет главной трансферной целью. Его контракт с «Наполи» действует до лета 2018 года.