Дасаев: я мог отразить удар ван Бастена на ЧЕ-1988

Легендарный вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился воспоминаниями о самых ярких моментах в своей карьере в составе национальной команды.
«Вспомню и два чемпионата мира — 1982 и 1986 годов. У нас была отличная команда! Вполне могли претендовать на призовые места. В 1988-м взяли серебро, хотя в финале имели больше шансов на победу, чем голландцы. Но шальные голы, которые они забили… Знаете, удача помогает сильнейшим. Что тут поделаешь. Тогда она улыбнулась сопернику.
Любой мяч можно парировать, если верно занять позицию, рассчитать траекторию полёта. Удар ван Бастена — не исключение, я мог его отразить. Да, мяч полетел по дуге, очень сильно. Я думал, он идёт мимо. Может, и моя позиция была не настолько правильна, чтобы спасти команду.
Не жалею об отъезде в Испанию. Рад, что играл в „Севилье“. Там я научился многому: жизни, футбольному искусству. Трофеев мы не завоевали, но команда участвовала в Кубке УЕФА», — цитирует Дасаева официальный сайт УЕФА.