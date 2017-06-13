Зобнин: всем огромнейшее спасибо за слова поддержки, идём наверх!

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, который 5 июня получил травму в товарищеском матче сборной России с командой Венгрии (3:0) и уже перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт», поблагодарил всех за поддержку.
«Всё хорошо. Всем огромнейшее спасибо за слова поддержки! Идём наверх!» — написал Зобнин в „Инстаграме“.
Ранее сообщалось, что операция прошла без осложнений, а предполагаемый срок полной реабилитации 23-летнего футболиста составит около шести месяцев.
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Зобнину сделали операцию, срок реабилитации — около шести месяцев