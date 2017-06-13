Кудряшов: дискомфорт от маски есть, но ещё нужно носить, не все кости срослись

Защитник «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, как проходит подготовка к первому матчу Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
«Кубок конфедераций начался для нас еще 25 мая. Повреждение полученное в матче с чилийцами? Уже намного лучше себя чувствую. Что касается маски, то еще не все кости срослись. Все еще надо носить. Дискомфорт от нее есть. Сборная Новой Зеландии? Пока только один раз смотрели фрагменты», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».
Поддержка Зобнина, маска Кудряшова и поцелуй Васина. Фото с матча Россия — Чили