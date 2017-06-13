Анхель Торрес: Гвардиола был готов возглавить «Хетафе»

Бывший главный тренер «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», был готов работать у руля «Хетафе». Об этом сообщил президент испанского клуба Анхель Торрес.
«Гвардиола мог стать наставником нашей команды, когда тренировал резервную команду «Барселоны». На пост главного тренера сине-гранатовых сватали Микаэля Лаудрупа, и мы позвонили Гвардиоле. Таким образом, поговорили с ним раньше, чем ему позвонили из «Барселоны». И Гвардиола был готов возглавить «Хетафе», — приводит слова Торреса Onda Cero.
Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год.
Гвардиола прочитал манифест в поддержку референдума о независимости Каталонии